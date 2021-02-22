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Конфиденциальность пользователей Clubhouse оказалась под вопросом

22 февраля 2021, 17:27

Пресс-секретарь социальной сети сообщила, что один из пользователей сумел транслировать аудиопотоки сразу из нескольких комнат на сторонний сайт.

Clubhouse
Безопасность Clubhouse под вопросом / Getty Images /

Пока новомодная соцсеть Clubhouse продолжает набирать обороты, в Сети нашлись те, кто сумел транслировать аудиопотоки сразу из нескольких комнат на сторонний сайт. О проблеме пишет портал Bloomberg.

В то время как компания уверяет, что она "навсегда заблокировала" этого конкретного пользователя и установила новые "меры безопасности", дабы предотвратить повторение инцидента, эксперты утверждают, что платформа не в состоянии давать такие обещания.

В самом же Clubhouse отказались объяснить, какие шаги были предприняты для предотвращения подобных случаев. Так, в частности, решения могут включать в себя запрет на использование сторонних приложений для доступа к аудио в чате без фактического входа в комнату или просто ограничение количества комнат, в которые пользователь может войти одновременно, отмечают эксперты.

Стоит отметить, что это уже отнюдь не первый раз, когда общественность усомнилась в безопасности Clubhouse. Вскоре после официального запуска приложения специалисты Центра по изучению политики в отношении интернета Stanford Internet Observatory выразили обеспокоенность по поводу безопасности новомодной соцсети. Якобы в Clubhouse нашли уязвимость, которая потенциально позволяет властям Китая получить доступ к данным пользователей. В компании тогда заверили, что повышают меры безопасности – дескать это позволит предотвратить утечки данных пользователей.

Ранее создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети. В частности, соцсеть смогла нанять больше специалистов для работы в службе поддержки, поэтому отныне будет увеличиваться темп рассмотрения заявок на создание комнат (или так называемых "клубов" для общения).

Также в соцсети появится новая отметка "репутации пользователя". Новый показатель репутации будет снижаться из-за жалоб или систематичных нарушений правил, а также повышаться в случае активности пользователя.

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Напомним, что Clubhouse – это золотая середина между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

О том, чем так привлекателен Clubhouse, читайте в нашем материале.

Clubhouse
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