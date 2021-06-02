У мобільному додатку YouTube з'явилися нові корисні функції

У мобільному додатку YouTube з'явилися нові функції / Google

Компанія Google випустила оновлені версії мобільного додатку YouTube для платформ Android і iOS. Оновлення принесло дві останні актуальні функції, які перекочували з браузерної версії.

Перша функція дозволяє зациклювати відео: в меню налаштувань відтворення з'явилася відповідна кнопка Loop video ("Зациклити відео"). Вона дозволяє не натискати на кнопку "Повторити" після закінчення перегляду.

Нагадаємо, у вебверсії YouTube функція зациклення відтворення є вже давно: вона доступна в меню по правому кліку на відеоролик. Відеохостинг зберігає масу музичного контенту, і додавання такої очевидної функції дозволить йому конкурувати з профільними аудіострімінговими сервісами.

Друга функція передбачає створення кліпів тривалістю до 60 секунд з наявних роликів і ділитися отриманим контентом. Відповідна екранна кнопка із зображенням ножиць знаходиться поруч з кнопкою "дізлайка" відразу під роликом.

Оновлення стане поступово доступно всім користувачам пристроїв на базі Android. Для iOS нова функція очікується найближчим часом.

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