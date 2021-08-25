Антоша знайшовся: плазуна-втікача виявили прямо біля будинку господині в Києві

Удава Антошу, який загубився в Києві, знайшли / Фото facebook.com/sukhenko.s

19 серпня в Києві під час прогулянки загубився двометровий удав. Господиня називала його Шарфиком, а її знайомі – Антоном. Удав утік під час прогулянки в районі столичного ВДНГ. І з того часу жителі Голосіївського району столиці не могли спати спокійно – адже перед зникненням Антоша поїв два тижні тому і, можливо, вже встиг зголодніти.

24 серпня з'ясувалося, що удава все ж таки знайшли. Його виявив сусід господині прямо біля будинку.

"Мій удав знайшовся!!!!!! Радійте ті, хто зі мною був в горі та печалі, розслабтеся ті, хто сильно боявся це боже створіння. Спасибі всім небайдужим!!!!! Нормальні люди є в цьому світі", - написала Світлана Сухенко у Facebook.

Удав Антоша знайшовся / Фото facebook.com/sukhenko.s

Удав вже вдома / Фото facebook.com/sukhenko.s

До слова, в службі ДСНС пошуком плазуна не займалися. За словами господині Світлани Сухенко, не захотіли Шукати Антошу і зоозахисники.

"Нікому він особливо не потрібен. Крім мене. Сусіди мені ще допомагали шукати, ну, і кілька небайдужих ще людей. А так вже всі й забули. Є інші справи і новини", - сказала жінка виданню Новини. LIVE.

Як повідомляв Главред, моторошний випадок стався в Полтаві. Господиня квартири знайшла в своїй оселі метрового удава. Страшну знахідку жінка виявила у вбиральні, розташованій у квартирі на восьмому поверсі. Експерти з'ясували, що змія належить до сімейства "аргентинський райдужний удав".