"Бази НАТО" в Україні: у МЗС поставили на місце Лукашенка і ткнули носом у пропаганду РФ

Олександр Лукашенко / Reuters

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву Олександра Лукашенко про те, що в Україні нібито створюють бази НАТО.

Як сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна, заяви Олександра Лукашенка є безпідставними інсинуаціями.

Він упевнений, що Лукашенко вже повністю "засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу і України зокрема".

Разом з тим представник українського зовнішньополітичного відомства каже, Лукашенко вже перетворює Білорусь на суцільну військову базу Росії.

"Саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі та дружнього нам білоруського народу. Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді задуматися в Мінську", - підкреслив речник МЗС.

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Окремо він звернув увагу на те, що Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися в справи Білорусі, а також не буде створювати ніяких загроз для безпеки білоруського народу.

"У той же час ми всіма силами і засобами будемо далі захищати свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об'єднаній родині вільних європейських народів. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі", - додав Ніколенко.

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Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про стурбованість Білорусі і Росії ситуацією на кордоні з Україною.

"Особлива увага українській ділянці-що ми там будемо робити. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні", - заявив він.