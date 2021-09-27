"Базы НАТО" в Украине: в МИД поставили на место Лукашенко и ткнули носом в пропаганду РФ

Александр Лукашенко / Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление Александра Лукашенко о том, что в Украине якобы создают базы НАТО.

Как сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, заявления Александра Лукашенко являются безосновательными инсинуациями.

Он уверен, что Лукашенко уже полностью "усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности".

Вместе с тем представитель украинского внешнеполитического ведомства говорит, Лукашенко уже превращает Беларусь в сплошную военную базу России.

"Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске", - подчеркнул спикер МИД.

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Отдельно он обратил внимание на то, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в дела Беларуси, а также не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа.

"В то же время мы всеми силами и средствами будем дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - добавил Николенко.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил об озабоченности Беларуси и России ситуацией на границе с Украиной.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине", - заявил он.