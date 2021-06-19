Дівчинку шукали п'ять днів та знайшли тіло: у Нікополі сталася трагедія

У Нікополі знайдена мертвою дівчинка, яку довго шукали / Скріншот

У суботу, 19 червня, в місті Нікополь Дніпропетровської області знайдена мертвою 15-річна дівчинка, яку шукали протягом п'яти днів.

Тіло дівчинки-підлітка знайшли у промзоні на пустирі за покинутою будівлею, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції на Дніпропетровщині.

У відомстві додали, що тіло дівчинки допоміг знайти кінолог зі службовим собакою.

На місці надзвичайної події працювала слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

У Нікополі знайдена мертвою дівчинка – опубліковані фото з місця трагедії

У Нікополі знайшли мертвою дівчинку – опубліковано відео з місця трагедії

У поліції не повідомили, чи є на тілі сліди насильницької смерті.

У Нікополі 15-річну дівчинку почали шукати 15 червня – того дня її мати повідомила поліції, що вона зникла. Жінка стверджувала, що дівчинка напередодні ввечері пішла гуляти та не повернулася.

Дівчинку шукали всі служби поліції, до пошуків доєдналися співробітники ДСНС, бійці Нацгвардії та волонтери.

читайте такожБатько вбив своїх двох дітей та втопив їхні тіла, аби "насолити" колишній дружиніНагадаємо, у місті Покров Дніпропетровської області на початку червня сталася схожа трагедія.

У Покрові пропав 8-річний хлопчик з сім'ї ромів, мати повідомила про його зникнення через чотири дні після інциденту, а потім дитину знайшли мертвою в колекторі.

Правоохоронці вважають, що хлопчика вбили. Підозрюваного у вбивстві вже затримано. Можливим зловмисником виявився знайомий матері дитини.