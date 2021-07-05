Екстрим заради лайків: у Києві хлопець катався на самокаті балкою пішохідного моста

На ролику видно, що молодий чоловік їде на самокаті прямо по балці на вершині Пішохідного моста. Інший хлопець знімає його дії на відео.
У Києві очевидці зняли на відео екстремала, який влаштував покатушки на самокаті по пішохідному мосту. Але не доріжкою для перехожих, а вузькою балкою на вершині моста. Відстань до води – понад двоє десятків метрів.
Інцидент стався вдень, коли по пішохідному мосту проходили сотні людей. Шибайголову знімав на відео інший юнак. Екстремал на самокаті проїхався в одну сторону і повернувся до свого оператора. Відповідне відео опублікував у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Судячи з того, що ніяких повідомлень про падіння людини з висоти не надходило, екстремали без проблем злізли з висоти.
"І вартує той знятий відос такого ризику?", – попри те, що катання було досить видовищним, жоден зі свідків не відреагував на це позитивно. Оскільки балка моста закріплена на висоті 32 метрів, а падіння з неї, найімовірніше, призвело б до фатального результату.
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