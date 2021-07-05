Екстрим заради лайків: у Києві хлопець катався на самокаті балкою пішохідного моста

Інцидент потрапив на відео / скріншот

У Києві очевидці зняли на відео екстремала, який влаштував покатушки на самокаті по пішохідному мосту. Але не доріжкою для перехожих, а вузькою балкою на вершині моста. Відстань до води – понад двоє десятків метрів.

Інцидент стався вдень, коли по пішохідному мосту проходили сотні людей. Шибайголову знімав на відео інший юнак. Екстремал на самокаті проїхався в одну сторону і повернувся до свого оператора. Відповідне відео опублікував у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Судячи з того, що ніяких повідомлень про падіння людини з висоти не надходило, екстремали без проблем злізли з висоти.

"І вартує той знятий відос такого ризику?", – попри те, що катання було досить видовищним, жоден зі свідків не відреагував на це позитивно. Оскільки балка моста закріплена на висоті 32 метрів, а падіння з неї, найімовірніше, призвело б до фатального результату.

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