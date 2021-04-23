"Це конкретна дія": Київ похвалився досягненнями на шляху до НАТО

Україна в НАТО вперше бере участь у переговорах східного флангу / УНІАН

Україна вперше бере участь у переговорах східного флангу НАТО, куди входять Румунія, Польща та Туреччина.

"Бухарест, Варшава і Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу в Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей – Україну та Грузію – взяти участь у їхній зустрічі. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія щодо підтримки України у важкий момент", – повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, учасники обговорять посилення присутності і готовність Альянсу зміцнювати безпеку і стабільність в регіоні Чорного моря. Також Кулеба розраховує, що на порядок денний винесуть євроатлантичні перспективи України і Грузії, обговорять на зустрічі формат Кримської платформи.

Крім того, український міністр у двосторонньому форматі зустрінеться з колегами з питань політики і торгівлі у відносинах між нашими країнами.

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