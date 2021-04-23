"Це конкретна дія": Київ похвалився досягненнями на шляху до НАТО

Українських делегатів запросили на зустріч із питань безпеки в регіоні Чорного моря.
Україна вперше бере участь у переговорах східного флангу НАТО, куди входять Румунія, Польща та Туреччина.
"Бухарест, Варшава і Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу в Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей – Україну та Грузію – взяти участь у їхній зустрічі. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія щодо підтримки України у важкий момент", – повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, учасники обговорять посилення присутності і готовність Альянсу зміцнювати безпеку і стабільність в регіоні Чорного моря. Також Кулеба розраховує, що на порядок денний винесуть євроатлантичні перспективи України і Грузії, обговорять на зустрічі формат Кримської платформи.
Крім того, український міністр у двосторонньому форматі зустрінеться з колегами з питань політики і торгівлі у відносинах між нашими країнами.
Україна і НАТО: новини
- Названі терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО розглядатиметься на саміті Альянсу.
- Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, чому Україна досі не в НАТО.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
- Зеленський у ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.