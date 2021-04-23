"Это конкретное действие": Киев похвастался достижениями на пути в НАТО

Украина в НАТО впервые участвует в переговорах восточного фланга / УНИАН

Украина впервые участвует в переговорах восточного фланга НАТО, куда входят Румыния, Польша и Турция.

"Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня они впервые пригласили гостей – Украину и Грузию – принять участие в их встрече. И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в трудный момент", – сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, участники обговорят усиление присутствия и готовность Альянса укреплять безопасность и стабильность в регионе Черного моря. Также Кулеба рассчитывает, что на повестку дня вынесут евроатлантические перспективы Украины и Грузии, обсудят на встрече формат Крымской платформы.

Кроме того, украинский министр в двустороннем формате встретится с коллегами по вопросам политики и торговли в отношениях между нашими странами.

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