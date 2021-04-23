"Это конкретное действие": Киев похвастался достижениями на пути в НАТО

Украинских делегатов пригласили на встречу по вопросам безопасности в регионе Черного моря.
Украина впервые участвует в переговорах восточного фланга НАТО, куда входят Румыния, Польша и Турция.
"Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня они впервые пригласили гостей – Украину и Грузию – принять участие в их встрече. И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в трудный момент", – сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, участники обговорят усиление присутствия и готовность Альянса укреплять безопасность и стабильность в регионе Черного моря. Также Кулеба рассчитывает, что на повестку дня вынесут евроатлантические перспективы Украины и Грузии, обсудят на встрече формат Крымской платформы.
Кроме того, украинский министр в двустороннем формате встретится с коллегами по вопросам политики и торговли в отношениях между нашими странами.
Украина и НАТО: новости
- Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса.
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.