Генерал США назвав головні ознаки ймовірного удару РФ по Україні

Є ознака, за якою можна припустити агресію, підкреслив Бен Ходжес.
Росія шукає привід для відкритого вторгнення в Україну, заявив американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач військами США в Європі.
Військові аналітики розрахували найбільш ймовірний час для вторгнення - це російські навчання Захід-2021. Вони відбудуться у вересні. Маскувати підготовку до агресії навчаннями дуже зручно, пояснюючи перекидання армади бойової техніки звичайними маневрами, йдеться в матеріалі ТСН.
"Кремль шукає привід і можливість створити ситуацію, в якій він скаже, мовляв, "ми повинні захистити росіян". Отже, українські Збройні сили повинні бути дуже обережними, щоб не дати росіянам приводу, яким вони моментально скористаються і який вони намагаються створити", - говорить американський генерал.
У той же час він вважає, що є ознака, за якою можна припустити агресію - розгортання мобільних госпіталів.
"Одна справа мати війська на кордоні, але зовсім інша забезпечити їх усім необхідним для проведення операцій. Я говорю про паливо, боєприпаси і госпіталі. Якщо ви не бачите госпіталів, я не впевнений, що серйозне зіткнення це те, до чого готові російські війська ", — додав Ходжес.
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Загострення на Донбасі:
- Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
- В ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
- Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.