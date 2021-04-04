Генерал США назвав головні ознаки ймовірного удару РФ по Україні

Російські військові шукають привід атакувати Україну / Reuters

Росія шукає привід для відкритого вторгнення в Україну, заявив американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач військами США в Європі.

Військові аналітики розрахували найбільш ймовірний час для вторгнення - це російські навчання Захід-2021. Вони відбудуться у вересні. Маскувати підготовку до агресії навчаннями дуже зручно, пояснюючи перекидання армади бойової техніки звичайними маневрами, йдеться в матеріалі ТСН.

"Кремль шукає привід і можливість створити ситуацію, в якій він скаже, мовляв, "ми повинні захистити росіян". Отже, українські Збройні сили повинні бути дуже обережними, щоб не дати росіянам приводу, яким вони моментально скористаються і який вони намагаються створити", - говорить американський генерал.

У той же час він вважає, що є ознака, за якою можна припустити агресію - розгортання мобільних госпіталів.

"Одна справа мати війська на кордоні, але зовсім інша забезпечити їх усім необхідним для проведення операцій. Я говорю про паливо, боєприпаси і госпіталі. Якщо ви не бачите госпіталів, я не впевнений, що серйозне зіткнення це те, до чого готові російські війська ", — додав Ходжес.

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