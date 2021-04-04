Генерал США назвал главные признаки вероятного удара РФ по Украине

Российские военные ищут повод атаковать Украину / Reuters

Россия ищет повод для открытого вторжения в Украину, заявил американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе.

Военные аналитики рассчитали — наиболее вероятный время для вторжения — это российские учения Запад — 2021. Они состоятся в сентябре. Маскировать подготовку к агрессии учениями очень удобно, объясняя переброс армады боевой техники обычными маневрами, говорится в материале ТСН.

"Кремль ищет повод и возможность создать ситуацию, в которой он скажет, мол, "мы должны защитить русских". Итак, украинские Вооруженные Силы должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам поводу, которым они моментально воспользуются и который они пытаются создать", - говорит американский генерал.

В то же время он считает, что есть признак, по которому можно предположить агрессию - развертывание мобильных госпиталей.

"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение это то, к чему готовы российские войска ", — добавил Ходжес.

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