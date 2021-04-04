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Генерал США назвал главные признаки вероятного удара РФ по Украине

4 апреля 2021, 20:17
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Есть признак, по которому можно предположить агрессию, подчеркнул Бен Ходжес.

Военные РФ готовы ударить по Украине
Российские военные ищут повод атаковать Украину / Reuters

Россия ищет повод для открытого вторжения в Украину, заявил американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе.

Военные аналитики рассчитали — наиболее вероятный время для вторжения — это российские учения Запад — 2021. Они состоятся в сентябре. Маскировать подготовку к агрессии учениями очень удобно, объясняя переброс армады боевой техники обычными маневрами, говорится в материале ТСН.

"Кремль ищет повод и возможность создать ситуацию, в которой он скажет, мол, "мы должны защитить русских". Итак, украинские Вооруженные Силы должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам поводу, которым они моментально воспользуются и который они пытаются создать", - говорит американский генерал.

В то же время он считает, что есть признак, по которому можно предположить агрессию - развертывание мобильных госпиталей.

"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение это то, к чему готовы российские войска ", — добавил Ходжес.

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Обострение на Донбассе:

  • Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • В ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
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