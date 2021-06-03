Загибель школяра на екскурсії: вбита горем мати показала останнє фото сина

Фото загиблого хлопчика, який загинув біля водоспаду

Мати хлопчика, який загинув під час шкільної екскурсії на Львівщині, опублікувала останнє фото Артема, на якому він задуває 12 свічок на торті. За день до трагічного випадку хлопчикові виповнилося 12 років. Завтра дитину поховають, написала вона на своїй сторінці в Facebook.

"Це останнє фото мого синочка на моєму телефоні. Спасибі всім за співчуття, за підтримку, але я зараз не в змозі читати повідомлення", - написала вона.

Загибель хлопчика на екскурсії - про що раніше писав Главред:

У Львівській області 2 червня школяр загинув під час екскурсії до карпатського водоспаду у селі Кам'янка Стрийського району.

Як стало відомо, 12-річний хлопчик хотів зробити селфі, послизнувся і впав до обриву. Він зачепився за дерево і декілька хвилин провисів під напором води. Учня кинувся рятувати вчитель, але нічим не зміг допомогти - дитина загинула.