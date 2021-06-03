Гибель школьника на экскурсии: убитая горем мать показала последнее фото сына

Фото погибшего мальчика, погибшего возле водопада

Мать мальчика, который погиб во время школьной экскурсии на Львовщине, опубликовала последнее фото Артема, на котором он задувает 12 свечей на торте. За день до трагического случая мальчику исполнилось 12 лет. Завтра ребенка похоронят, написала она на своей странице в Facebook.

"Это последнее фото моего сыночка на моем телефоне. Спасибо всем за сочувствие, за поддержку, но я сейчас не в состоянии читать сообщения", - написала она.

Гибель мальчика на экскурсии - о чем ранее писал Главред:

Во Львовской области 2 июня школьник погиб во время экскурсии к карпатскому водопаду в селе Каменка Стрыйского района.

Как стало известно, 12-летний мальчик хотел сделать селфи, поскользнулся и упал в обрыв. Он зацепился за дерево и несколько минут провисел под напором воды. Ученика бросился спасать учитель, но ничем не смог помочь - ребенок погиб.