Глава МЗС України відреагував на відео екссудді Чауса / Фото Reuters

Глава українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: не можна допустити, щоб справа колишнього судді Миколи Чауса дозволила Росії розсварити Україну з Молдовою. Позицію українського дипломата поділяє його Молдавський колега - в. о. глави молдавського відомства Аурелік Чока.

"Ми вчора з молдавським колегою абсолютно були одностайні в тому, що ситуація з суддею Чаусом ні в якому разі не повинна бути використана третьою стороною, а саме РФ, для того, щоб посварити Україну з Молдовою і створити напругу в наших відносинах", – оголосив Кулеба в ході онлайн-брифінгу, відео якого оприлюднено в Фейсбуці.

Він уточнив, що близько 90% його зустрічі з главою МЗС Молдови було присвячено саме темі справи Чауса.

"У кримінальних справах є таке поняття "нововиявлені обставини". Цей запис безумовно є нововиявленою обставиною, тому вона вимагає додаткового аналізу. Вона змінює картину того, про що писали молдавські, і значною мірою (можу абсолютно впевнено заявити) проросійські ЗМІ, нав'язуючи трохи іншу картину реальності громадській думці", – зазначив український чиновник.

Напередодні зниклий в Молдові колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, який раніше втік з України, записав відеозвернення. За його словами, він був викрадений ще в 2016 році і пообіцяв найближчим часом багато викриттів.

Викрадення Миколи Чауса: