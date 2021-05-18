Глава МЗС України відреагував на відео екссудді Чауса

Позицію українського дипломата поділяє його молдавський колега - в. о. глави молдавського відомства Аурелік Чока.
Глава українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: не можна допустити, щоб справа колишнього судді Миколи Чауса дозволила Росії розсварити Україну з Молдовою. Позицію українського дипломата поділяє його Молдавський колега - в. о. глави молдавського відомства Аурелік Чока.
"Ми вчора з молдавським колегою абсолютно були одностайні в тому, що ситуація з суддею Чаусом ні в якому разі не повинна бути використана третьою стороною, а саме РФ, для того, щоб посварити Україну з Молдовою і створити напругу в наших відносинах", – оголосив Кулеба в ході онлайн-брифінгу, відео якого оприлюднено в Фейсбуці.
Він уточнив, що близько 90% його зустрічі з главою МЗС Молдови було присвячено саме темі справи Чауса.
"У кримінальних справах є таке поняття "нововиявлені обставини". Цей запис безумовно є нововиявленою обставиною, тому вона вимагає додаткового аналізу. Вона змінює картину того, про що писали молдавські, і значною мірою (можу абсолютно впевнено заявити) проросійські ЗМІ, нав'язуючи трохи іншу картину реальності громадській думці", – зазначив український чиновник.
Напередодні зниклий в Молдові колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, який раніше втік з України, записав відеозвернення. За його словами, він був викрадений ще в 2016 році і пообіцяв найближчим часом багато викриттів.
Викрадення Миколи Чауса:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, адже парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.
- 9 травня в Кишиневі затримали одного з підозрюваних у викраденні Чауса.