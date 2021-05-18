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Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса

18 мая 2021, 12:14

Позицию украинского дипломата разделяет его молдавский коллега – и.о. главы молдавского ведомства Аурелик Чока.

Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса
Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса / Фото Reuters

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: нельзя допустить, чтобы дело бывшего судьи Николая Чауса позволило России рассорить Украину с Молдовой. Позицию украинского дипломата разделяет его молдавский коллега – и.о. главы молдавского ведомства Аурелик Чока.

"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях", – объявил Кулеба в ходе онлайн-брифинга, видео которого обнародовано в Фейсбуке.

Он уточнил, что около 90% его встречи с главой МИД Молдовы было посвящено именно теме дела Чауса.

"В уголовных делах есть такое понятие "вновь открывшиеся обстоятельства". Эта запись безусловно является вновь открывшимся обстоятельством, поэтому она требует дополнительного анализа. Она меняет картину того, о чем писали молдавские, и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая немного другую картину реальности общественному мнению", – отметил украинский чиновник.

Накануне исчезнувший в Молдове бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, который ранее сбежал из Украины, записал видеообращение. По его словам, он был похищен еще в 2016 году и пообещал в ближайшее время много разоблачений.

Похищение Николая Чауса:

  • В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
  • В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
  • В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.
  • 9 мая в Кишиневе задержали одного из подозреваемых в похищении Чауса.

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