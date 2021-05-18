Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса / Фото Reuters

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: нельзя допустить, чтобы дело бывшего судьи Николая Чауса позволило России рассорить Украину с Молдовой. Позицию украинского дипломата разделяет его молдавский коллега – и.о. главы молдавского ведомства Аурелик Чока.

"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях", – объявил Кулеба в ходе онлайн-брифинга, видео которого обнародовано в Фейсбуке.

Он уточнил, что около 90% его встречи с главой МИД Молдовы было посвящено именно теме дела Чауса.

"В уголовных делах есть такое понятие "вновь открывшиеся обстоятельства". Эта запись безусловно является вновь открывшимся обстоятельством, поэтому она требует дополнительного анализа. Она меняет картину того, о чем писали молдавские, и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая немного другую картину реальности общественному мнению", – отметил украинский чиновник.

Накануне исчезнувший в Молдове бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, который ранее сбежал из Украины, записал видеообращение. По его словам, он был похищен еще в 2016 году и пообещал в ближайшее время много разоблачений.

Похищение Николая Чауса: