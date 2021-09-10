Ідея зони вільної торгівлі з США хороша, але є проблема - економіст

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі / УНІАН

Українська сторона під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона запропонувала створити зону вільної торгівлі з США. Сама по собі ідея економічно вірна. Але питання в тому, як її реалізувати політично, розповів Главреду голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, ЗВТ з США змогла б значно збільшити український експорт в Штати. Правда, це була б, в основному, продукція сировинного характеру, тому що поки нічого іншого Україна на висококонкурентний та вимогливий ринок поставити не може.

"Інше питання - як її (зону вільної торгівлі, - ред.) можна реалізувати політично. Найімовірніше, для реалізації даної ідеї попередньо Україні потрібно домогтися якогось особливого політичного статусу із США на зразок статусу стратегічного партнера, і вже в рамках цього партнерства може бути реалізована зокрема й ідея зони вільної торгівлі", - зазначив Новак.

Що стосується США, то Штатам економічно цікаво реалізовувати більше своєї продукції на українському ринку. Це була б переважно високотехнологічна продукція.

"Крім того, американський бізнес в деяких сферах, зокрема, в енергетиці, IT-сфері, космічному співробітництві, авіації потенційно зацікавлений інвестувати в Україну, і сприяти цьому може якраз ЗВТ, оскільки це спростить і здешевить поставки обладнання, техніки і всього, що необхідно для виробничого процесу", - вважає Новак.

Як повідомляв Главред, в ході візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон українська сторона запропонувала США створити зону вільної торгівлі.

Експерт аналітичного центру Українська фабрика думки Юрій Гаврилечко вважає, що Україні не варто вплутуватися в економічний союз із США. За його словами, ще ніколи економічно менш розвинена держава не отримувала жодних плюсів від економічних союзів з більш розвиненою державою, оскільки в даній парі менш розвинена країна завжди виступала сировинним придатком для іншої. Причому винятків в таких ситуаціях не буває.