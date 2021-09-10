Ідея зони вільної торгівлі з США хороша, але є проблема - економіст

Крім сировинної продукції Україна поки що нічого не може поставити на висококонкурентний та вимогливий ринок.
Українська сторона під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона запропонувала створити зону вільної торгівлі з США. Сама по собі ідея економічно вірна. Але питання в тому, як її реалізувати політично, розповів Главреду голова Комітету економістів України Андрій Новак.
За його словами, ЗВТ з США змогла б значно збільшити український експорт в Штати. Правда, це була б, в основному, продукція сировинного характеру, тому що поки нічого іншого Україна на висококонкурентний та вимогливий ринок поставити не може.
"Інше питання - як її (зону вільної торгівлі, - ред.) можна реалізувати політично. Найімовірніше, для реалізації даної ідеї попередньо Україні потрібно домогтися якогось особливого політичного статусу із США на зразок статусу стратегічного партнера, і вже в рамках цього партнерства може бути реалізована зокрема й ідея зони вільної торгівлі", - зазначив Новак.
Що стосується США, то Штатам економічно цікаво реалізовувати більше своєї продукції на українському ринку. Це була б переважно високотехнологічна продукція.
"Крім того, американський бізнес в деяких сферах, зокрема, в енергетиці, IT-сфері, космічному співробітництві, авіації потенційно зацікавлений інвестувати в Україну, і сприяти цьому може якраз ЗВТ, оскільки це спростить і здешевить поставки обладнання, техніки і всього, що необхідно для виробничого процесу", - вважає Новак.
Як повідомляв Главред, в ході візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон українська сторона запропонувала США створити зону вільної торгівлі.
Експерт аналітичного центру Українська фабрика думки Юрій Гаврилечко вважає, що Україні не варто вплутуватися в економічний союз із США. За його словами, ще ніколи економічно менш розвинена держава не отримувала жодних плюсів від економічних союзів з більш розвиненою державою, оскільки в даній парі менш розвинена країна завжди виступала сировинним придатком для іншої. Причому винятків в таких ситуаціях не буває.