Идея зоны свободной торговли с США хорошая, но есть проблема – экономист

Украина предложила США создать зону свободной торговли / УНИАН

Украинская сторона во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон предложила создать зону свободной торговли с США. Сама по себе идея экономически верна. Но вопрос в том, как ее реализовать политически, рассказал Главреду глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, ЗСТ с США смогла бы значительно увеличить украинский экспорт в Штаты. Правда, это была бы, в основном, продукция сырьевого характера, потому что пока ничего другого Украина на высококонкурентный и требовательный рынок поставить не может.

"Другой вопрос - как ее (зону свободной торговли, - ред.) можно реализовать политически. Скорее всего, для реализации данной идеи предварительно Украине нужно добиться какого-то особого политического статуса с США вроде статуса стратегического партнера, и уже в рамках этого партнерства может быть реализована, в том числе, идея зоны свободной торговли", - отметил Новак.

Что касается США, то Штатам экономически интересно реализовывать больше своей продукции на украинском рынке. Это была бы преимущественно высокотехнологичная продукция.

"Кроме того, американский бизнес в некоторых сферах, в частности, в энергетике, IT-сфере, космическом сотрудничестве, авиации потенциально заинтересован инвестировать в Украину, и способствовать этому может как раз ЗСТ, поскольку это упростит и удешевит поставки оборудования, техники и всего, что необходимо для производственного процесса", - считает Новак.

Как сообщал Главред, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон украинская сторона предложила США создать зону свободной торговли.

Эксперт аналитического центра Украинская фабрика мысли Юрий Гаврилечко считает, что Украине не стоит ввязываться в экономический союз с США. По его словам, еще никогда экономически менее развитое государство не получало никаких плюсов от экономических союзов с более развитым государством, так как в данной паре менее развитая страна всегда выступала сырьевым придатком для другой. Причем исключений в таких ситуациях не бывает.