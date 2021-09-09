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Эксперт объяснил, почему Украине не стоит "вляпываться" в экономический союз с США

9 сентября 2021, 03:36
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США экономически сильнее Украины, поэтому мы не получим от зоны свободной торговли со Штатами ничего, кроме убытков, считает Юрий Гаврилечко.

Украина США
В экономических союзах выигрывает более сильное государство / УНИАН

Еще никогда экономически менее развитое государство не получало никаких плюсов от экономических союзов с более развитым государством, так как в данной паре менее развитая страна всегда выступала сырьевым придатком для другой. Причем исключений в таких ситуациях не бывает. Партнерские отношения строятся только между примерно равными по влиянию субъектами, заявил Главреду эксперт аналитического центра Украинская фабрика мысли Юрий Гаврилечко, комментируя идею создания зоны свободной торговли между Украиной и США.

По его словам, в экономических союзах выигрывает более сильное государство.

"Думаю, не нужно объяснять, что США экономически сильнее Украины? Поэтому кроме убытков, мы от этой затеи не получим ничего. Тем более, что торговый оборот между Украиной и Штатами колеблется в пределах пары миллиардов долларов, что для Штатов – сущие копейки. Поэтому если им что-то из наших ресурсов и понадобится, то по заветам механизма ЗСТ, в любом случае они это получат дешевле", - объяснил эксперт.

Гаврилечко добавил, что все попытки Украины стать членом каких-то экономических союзов заканчивались тем, что Украина "вляпывалась по самые уши". В результате ситуация с украинским экспортом только ухудшалась, как и ситуация с торговым балансом, когда импорт превышает экспорт, и мы стабильно торгуем себе в убыток.

"Первое такое "вляпывание" произошло, когда мы ввязались в ВТО. В итоге Украина практически полностью лишилась собственного автомобильного производства, в большей части лишилась химического и фармакологического производства и никакие демпинговые санкции, которые до 2008 года были применены в отношении тех же Штатов, никуда не исчезли", - напомнил эксперт.

"Второй раз Украина "вляпалась" в подобную ситуацию в 2015 году, подписать соглашение о ЗСТ с ЕС, которое тоже существенно ухудшило наше экономическое положение. То есть если мы и дальше подобным образом будем организовывать зоны свободной торговли, то, в конце-концов, внутренние ресурсы для этого закончатся", - резюмировал Юрий Гаврилечко.

Как сообщал Главред, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон украинская сторона предложила США создать зону свободной торговли.

viber
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