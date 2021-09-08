Убытки VS новые инвестиции: что Украина получит от зоны свободной торговли с США

Дмитрий Кулеба заявил о предложении Украины о создании ЗСТ с США / УНИАН

Во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США Украина предложила создать зону свободной торговли с США.

Как отметил глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, это предложение последовало в развитие идеи внедрения безвизового режима с США, Великобританией и Канадой, которую украинское руководство уже некоторое время обсуждает с западными партнерами.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, это – зону свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все хорошо понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги. И желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону", – заявил Кулеба.

Но мнения экспертов, опрошенных Главредом, о новой инициативе властей существенно отличаются - одни говорят, что Украина от этого только выиграет, поскольку это даст возможность увеличить экспорт, а другие, наоборот, убеждены в том, что от ЗСТ с США Украина не получит ничего, кроме убытков и ухудшения экономической ситуации.

Андрей Новак Глава Комитета экономистов Украины Реклама

Идея зоны свободной торговли с США сама по себе экономически верна. Потому что с экономической точки зрения это было бы достаточно привлекательно для Украины - это смогло бы значительно увеличить украинский экспорт в США, который на сегодня является достаточно небольшим по сравнению с тем же Китаем. Правда, это была бы, в основном, продукция сырьевого характера, потому что пока ничего другого Украина на высококонкурентный и требовательный рынок поставить не может.

Также мы можем предложить Штатам сотрудничество в космической отрасли, IT-сфере, но все остальное, в частности, украинское машиностроение, американский рынок не интересует. А вот аграрная, металлургическая, химическая продукция сырьевого характера могла бы дать украинским производителям значительно больший рынок сбыта на рынке США. Поскольку рынок Америки объемный и платежеспособный, Украина могла бы реализовывать больше своего экспорта.

Другой вопрос - как ее можно реализовать политически. Скорее всего, для реализации данной идеи предварительно Украине нужно добиться какого-то особого политического статуса с США вроде статуса стратегического партнера для США, и уже в рамках этого партнерства может быть реализована, в том числе, идея зоны свободной торговли.

США, со своей стороны, также могут согласиться на такое сотрудничество только в рамках более тесного политического сотрудничества. Экономически для США интересно, во-первых, реализовывать больше своей продукции на украинском рынке. Но, конечно, это не сырьевая, а преимущественно высокотехнологичная продукция.

Кроме того, американский бизнес в некоторых сферах, в частности, в энергетике, IT-сфере, космическом сотрудничестве, авиации потенциально заинтересован инвестировать в Украину, и способствовать этому может как раз ЗСТ, поскольку это упростит и удешевит поставки оборудования, техники и всего, что необходимо для производственного процесса.

Александр Гончаров директор Інституту розвитку економіки України

Стоит напомнить, что у нас в реализации уже есть более актуальный и важный проект при технической поддержке USAID - это создание в Украине международной товарно-биржевой платформы. Это необходимо для того, чтобы мы могли интегрироваться в мировую систему организованного биржевого рынка – осуществляли расчеты в соответствии с особенностями проведения клиринга и самое главное, привлекали в Украину крупные инвестиции.

По итогам встречи двух президентов Белый дом уже даст отмашку и если мы, благодаря технической поддержке агентства США по международному развитию, сумели завершить теоретическую часть этого проекта (в прошлом году приняли закон о трансформации национальных рынков капитала и сейчас завершается подготовка нормативных актов к нему), и теперь важно провести практическое исполнение – создать рынок деривативов, на котором обращаются ряд финансовых инструментов-производных товарного и фондового рынка. Если он будет реализован, то к концу следующего года у нас возможен приток инвестиций до 30 миллиардов и концу 2023 года – до 100 миллиардов долларов.

Это – конкретный пример того, что мы начинаем входить в глобальный рынок организованной биржевой торговли с хеджированием рисков, потому что выпуск этих финансовых производных обеспечивают страхование рисков, вместе с чем будет расти и рейтинг страны, и зарплаты людей.

В Украине уже был ряд зон свободной торговли, но главное, что необходимо, чтобы они работали как следует – выдерживать стандарты, а не постоянно менять их. Ведь ЗСТ – это особый режим для участников, некая система льготного налогообложения с целью того, чтобы дать возможность стартовать предприятиям, в которых нуждаются. Потому нужно объяснить конкретную цель ее создания и поэтому одно другому явно не помешает.

Юрий Гаврилечко Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли"

Все попытки Украины стать членами каких-то экономических союзов заканчивались тем, что Украина вляпывалась по самые уши. В результате ситуация с украинским экспортом только ухудшалась, как и ситуация с торговым балансом, когда импорт превышает экспорт и мы стабильно торгуем себе в убыток.

Во многом Украина сама является "кузнецом своего счастья". Первое такое "вляпывание" произошло, когда мы ввязались в ВТО. В итоге Украина практически полностью лишилась собственного автомобильного производства, в большей части лишилась химического и фармакологического производства и никакие демпинговые санкции, которые до 2008 года были применены в отношении тех же Штатов, никуда не исчезли.

Второй раз Украина "вляпалась" в подобную ситуацию в 2015 году, подписать соглашение о ЗСТ с ЕС, которое тоже существенно ухудшило наше экономическое положение. То есть если мы и дальше подобным образом будем организовывать зоны свободной торговли, то в, конце-концов, внутренние ресурсы для этого закончатся.

Потому что никогда экономически менее развитое государство не получало никаких плюсов от экономических союзов с более развитым государством – в данной паре менее развитая страна всегда выступала сырьевым придатком для другой, исключений не бывает. Партнерские отношения строятся только между примерно равными по влиянию субъектами.

Соответственно, кто более сильный, тот от союзов и выигрывает. Думаю, не нужно объяснять, что США экономически сильнее Украины? Поэтому кроме убытков, мы от этой затеи не получим ничего. Тем более, что торговый оборот между Украиной и Штатами колеблется в пределах пары миллиардов долларов, что для Штатов – сущие копейки. Поэтому, если им что-то из наших ресурсов и понадобится, то по заветам механизма ЗСТ, в любом случае они это получат дешевле.