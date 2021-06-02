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Кабмін призначив нового головного санітарного лікаря України

2 червня 2021, 16:50

Кузін - колишній виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ - був призначений на посаду головного санітарного лікаря країни.

Кузина
Ігор Кузин / УНІАН

Кабінет Міністрів України призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка - Ігоря Кузіна та Петра Ємця. Про це повідомив сам чиновник на сторінці в Facebook.

"Кабінет Міністрів призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю в команді Міністерства охорони здоров'я. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати все заплановане", ‒ написав чиновник.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, саме Кузін був призначений на пост, який раніше займав Ляшко ‒ головного санітарного лікаря.

Кузін - колишній виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ. На посаді керівника ЦОЗ він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового голови установи.

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Відставка Степанова і призначення Ляшка - про що повідомлялося:

Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова відправили у відставку 18 травня.

Як заявив у Верховній Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, основною причиною подання на звільнення Степанова був зрив кампанії з вакцинації від COVID-19.

20 травня Верховна Рада призначила Віктора Ляшка новим міністром охорони здоров'я. "За" віддали свої голоси 262 народних обранці.

МОЗ новини України Віктор Ляшко
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