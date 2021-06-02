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Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины

2 июня 2021, 16:50
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Кузин ‒ бывший исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава - был назначен на пост главного санитарного врача страны.

Кузин
Игорь Кузин / УНИАН

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко ‒ Игоря Кузина и Петра Емца. Об этом сообщил сам чиновник на странице в Facebook.

"Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланированное", ‒ написал чиновник.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, именно Кузин был назначен на пост, который ранее занимал Ляшко ‒ главного санитарного врача.

Кузин ‒ бывший исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава. На посту руководителя ЦОЗ он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы учреждения.

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Отставка Степанова и назначение Ляшко - о чем сообщалось:

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова отправили в отставку 18 мая.

Как заявил в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, основной причиной представления на увольнение Степанова был срыв кампании по вакцинации от COVID-19.

20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко новым министром здравоохранения. "За" отдали свои голоса 262 народных избранника.

Минздрав новости Украины Виктор Ляшко
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