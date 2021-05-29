Министр сказал, кому светит пост главного санитарного врача Украины

Игорь Кузин может стать главным санитарным врачом, сказал министр / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что пост его заместителя и главного санитарного врача может занять нынешний заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Министр во время встречи с журналистами сказал, что подал кандидатуру Кузина на должность, пишет РБК-Украина.

Потом кандидатура будет рассмотрена Кабинетом министров.

"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина…", – заявил министр.

Напомним, Виктор Ляшко был главным санитарным врачом Украины с 26 февраля 2020 по май 2021 года. В мае текущего года Ляшко стал министром здравоохранения.

Кто такой Игорь Кузин – главные факты из биографии

Игорь Кузин – врач-эпидемиолог, магистр по специальностям общественное здоровья и публичное управление и администрирование, говорится на сайте Центра общественного здоровья.

В частности, работал врачом, с 2010 по 2012 год занимал пост руководителя организационного отдела Севастопольской городской санитарно-эпидемиологической станции, с 2012 по 2017-й был заведующим Центра мониторинга и оценки выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДа Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава.

В марте 2017 года получил должность заместителя генерального директора по координации программных мероприятий и стратегического развития Центра общественного здоровья.

Позже получил пост заместителя гендиректора Центра. В декабре 2019-го стал исполняющим обязанности гендиректора.

В феврале 2021-го назначен на пост заместителя гендиректора Центра общественного здоровья.