Куди українцям можна буде виїхати з паспортами вакцинації - відповідь МЗС

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У МЗС назвали список країн, які будуть відкриті для відвідування українцями після введення "паспортів вакцинації". Про це заявив на брифінгу керівник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє ТСН.

"Ми не повинні драматизувати вимогу ПЛР-тесту. Тому що, коли ми літали по безвізу, коли ти летиш в країну ЄС, то на кордоні можуть попросити показати бронь готелю або зворотний квиток, наприклад. ПЛР- тест - це не те, що блокує подорожі. Ми працюємо над тим, щоб була мінімальна кількість вимог. Я вчора говорив з Міністром закордонних справ Албанії. Ми домовилися, що українцям створять відповідні умови. Я думаю, основні курорти ми відкриємо. Працюємо над Іспанією. Думаю, цього літа ми будемо мати більше умов для подорожей, ніж минулого року", − сказав міністр.

Кулеба також додав, що зараз найлегше потрапити українським туристам до Туреччини,

"Я говорив з главою МЗС Туреччини і ми домовилися, що цього літа для українських туристів створять максимальні умови", − підсумував чиновник.

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На період епідемії COVID-19 в Туреччині готелі країни ввели нове правило в системі all inclusive, згідно з яким тепер накладати їжу відвідувачам в ресторанах будуть спеціальні офіціанти.

Як заявив мер турецького Бодрума Ахмет Арас, таке нововведення, спрямоване на посилення якості сервісу та гігієни, може залишитися і після завершення ситуації, пов'язаної з поширенням коронавірусної інфекції.