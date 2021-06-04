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Куда украинцам можно будет уехать с паспортами вакцинации - ответ МИД

4 июня 2021, 13:49

Как заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба, украинцы, которые хотят уехать с туристическими целям, не должны драматизировать требование ПЦР-теста.

Хорватия
Хорватия / flickr.com / Ivana Čarija

В МИДе назвали список стран, которые будут открыты для посещения украинцами после введения "паспортов вакцинации". Об этом заявил на брифинге руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает ТСН.

"Мы не должны драматизировать требование ПЦР-теста. Потому что, когда мы летали по безвизу, когда ты летишь в страну ЕС, то на границе могут попросить показать бронь отеля или обратный билет, например. ПЦР-тест - это не то, что блокирует путешествия. Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований. Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом мы будем иметь больше условий для путешествий, чем в прошлом году", − сказал министр.

Кулеба также добавил, что сейчас легче всего попасть украинским туристам в Турцию,

"Я говорил с главой МИД Турции и мы договорились, что этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия", − подытожил чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось:

На период эпидемии COVID-19 в Турции отели страны ввели новое правило в системе all inclusive, согласно которому теперь накладывать еду посетителям в ресторанах будут специальные официанты.

Как заявил мэр турецкого Бодрума Ахмет Арас, такое нововведение, направленное на усиление качестве сервиса и гигиены, может остаться и после завершение ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

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