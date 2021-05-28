"Все включено" в Турции: названо изменение для туристов

В отелях Турции в рамках системы "все включено" посетителям будут накладывать еду в тарелки специальные официанты / 1zoom.ru

На период эпидемии COVID-19 в Турции отели страны ввели новое правило в системе all inclusive, согласно которому теперь накладывать еду посетителям в ресторанах будут специальные официанты. Такое нововведение, направленное на усиление качестве сервиса и гигиены, может остаться и после завершение ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об это заявил мэр турецкого Бодрума Ахмет Арас.

Как сообщает Silkway, Арас рассказал о том, что подобные изменения в системе "все включено" введены в стране на период эпидемии COVID-19. Подобные изменения могут сохраниться и после пандемии. Несмотря на возможные сложности для персонала, такой шаг он считает правильным с позиции соблюдения правил гигиены и качества сервиса.Читайте такжеВ Турции рассказали, коснется ли локдаун туристов из Украины

Также мэр Бодрума подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной. Около 90% отелей прошли проверку санитарными службами и получили разрешение на работу.

Карантин в Турции