"Купити мінералку та втратити око": львів'янин ледь не залишився інвалідом через пляшку води

Пробка від мінералки пошкодила чоловікові око / facebook/dipsanplast.z.a

Львів'янин вирішив випити мінеральної води і мало не позбувся ока. Користувач Facebook, підписаний як Андрій Олександрович, стверджує що пробка з-під газованої води вистрілила йому в око, в результаті чого той отримав серйозну травму.

"Як тільки почав відкривати корок вистрілив прямо в око. У результаті отримав контузію правого очного яблука, пошкодження роговиці ока і крововилив", – написав потерпілий на своїй сторінціу Facebook.

Чоловік розповів, що інцидент трапився з пляшкою "Миргородська", яку він завжди купує. Стверджує, що у нього таке було "кілька разів", проте обходилося без пригод. Причина, вважає львів'янин, криється в тому, що виробник мінеральної води зменшив розмір кришки.

"Після того, як компанія зменшила розмір кришки, при відкриванні вона просто вистрілює, було у мене так кілька разів, але обходилося без пригод до сьогоднішнього дня", – написав користувач.

Зараз він нічого не бачить правим оком – "все як в тумані". Хоча запевнив, лікар говорив, що зір відновиться. Потерпілий чоловік каже, що на це дуже сподівається. У своєму повідомленні він закликав людей бути уважнішими при відкриванні мінеральної води, щоб не опинитися в подібній ситуації.

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Виробник публічно не коментував інформацію про цей інцидент, проте трохи пізніше потерпілий розповів, що компанія запропонувала відшкодування: повернути кошти за ліки та привезти дві палети води безплатно.

скріншот facebook.com/dipsanplast.z.a

"Проте питання залишається відкритим, поки я не почну бачити нормально. Сьогодні вже краще, я вже розрізняю букви з 30 см, проте з більшої відстані ще все пливе. Зауважу, що в мене ніколи не було проблем із зором, у мене був 100% зір"", – написав чоловік.

Попередньо відомо, що виробники води зменшують розмір пробки, щоб мінімізувати використання пластику.

Раніше Главред писав про шість способів поліпшити і захистити зір природним шляхом.