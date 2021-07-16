"Купить минералку и потерять глаз": львовянин едва не остался инвалидом из-за бутылки воды

Пробка от минералки повредила мужчине глаз / facebook/dipsanplast.z.a

Львовянин решил выпить минеральной воды и чуть не лишился глаза. Пользователь Facebook, подписанный как Андрей Александрович, утверждает что пробка из-под газировки выстрелила ему в глаз, в результате чего тот получил серьезную травму.

Как только начал открывать, пробка выстрелила прямо в глаз. В результате получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние – написал пострадавший на своей странице в Facebook.

Мужчина рассказал, что инцидент случился с бутылкой "Миргородской", которую он всегда покупает. Утверждает, что у него такое было "несколько раз", однако обходилось без происшествий. Причина, считает львовянин, кроется в том, что производитель минеральной воды уменьшил размер крышки.

"После того, как компания уменьшила размер крышки, при открывании она просто выстреливает, было у меня так несколько раз, но обходилось без происшествий до сегодняшнего дня", – написал пользователь.

Сейчас он ничего не видит правым глазом – "все как в тумане". Хотя заверил, врач говорил, что зрение восстановится. Пострадавший мужчина говорит, что на это очень надеется. В своем сообщении он призвал людей быть внимательнее при открывании минеральной воды, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

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Производитель публично не комментировал информацию об этом инциденте, однако чуть позже пострадавший рассказал, что компания предложила возмещение: вернуть средства за лекарства и привезти две палеты воды бесплатно.

скриншот facebook.com/dipsanplast.z.a

"Однако вопрос остается открытым, пока я не начну видеть нормально. Сегодня уже лучше, я уже различаю буквы с 30 см, но с большего расстояния еще все плывет. Замечу, что у меня никогда не было проблем со зрением, у меня было 100% зрение", – написал мужчина.

Предварительно известно, что производители воды уменьшают размер пробки, чтобы минимизировать использование пластика.

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