"Курйозний огляд": на зустрічі Зеленського і Зурабішвілі солдат впустив амуніцію

Зброя впала прямо перед президентами / president.gov.ua

У Києві проходить офіційна зустріч глав держав України та Грузії. В рамках візиту Саломе Зурабішвілі в Маріїнському палаці пройшов огляд строю воїнів Почесної варти. Під час привітання сторін солдат впустив святкову амуніцію прямо перед очима президентів.

У мережі з'явилося відео даного курйозу. На кадрах Володимир Зеленський посміхається у відповідь на те, що трапилося.

Цікаво, що сам солдат не засмутився. Він, ніби нічого не було, підняв амуніцію і слідував далі - до президентів.

Що відомо про візит глави Грузії в Україну: