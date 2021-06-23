"Курйозний огляд": на зустрічі Зеленського і Зурабішвілі солдат впустив амуніцію

У солдата почесної варти випала з рук амуніцію прямо перед главами держав. Президент Зеленський на це посміхнувся.
У Києві проходить офіційна зустріч глав держав України та Грузії. В рамках візиту Саломе Зурабішвілі в Маріїнському палаці пройшов огляд строю воїнів Почесної варти. Під час привітання сторін солдат впустив святкову амуніцію прямо перед очима президентів.
У мережі з'явилося відео даного курйозу. На кадрах Володимир Зеленський посміхається у відповідь на те, що трапилося.
Цікаво, що сам солдат не засмутився. Він, ніби нічого не було, підняв амуніцію і слідував далі - до президентів.
Що відомо про візит глави Грузії в Україну:
- Мета візиту-взаємодія країн в контексті подальшого поглиблення відносин з ЄС і НАТО.
- Переговори заплановані у форматі віч-на-віч.
- Зурабішвілі поспілкується з прем'єром Денисом Шмигалем і спікером Ради Дмитром Разумковим.
Автор: Уляна Виноградова