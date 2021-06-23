"Курьезный осмотр": на встрече Зеленского и Зурабишвили солдат уронил амуницию

Оружие упало прямо перед президентами / president.gov.ua

В Киеве проходит официальная встреча глав государств Украины и Грузии. В рамках визита Саломе Зурабишвили в Мариинском дворце прошел осмотр строя воинов почетного караула. Во время приветствия сторон солдат уронил праздничную амуницию прямо перед глазами президентов.

В Сети появилось видео данного курьеза. На кадрах Владимир Зеленский улыбается в ответ на случившееся.

Интересно, что сам солдат не расстроился. Он, как будто ничего не было, поднял амуницию и следовал далее - к президентам.

Что известно о визите главы Грузии в Украину: