"Курьезный осмотр": на встрече Зеленского и Зурабишвили солдат уронил амуницию

У солдата почетного караула выпала из рук амуницию прямо перед главами государств. Президент Зеленский на это улыбнулся.
В Киеве проходит официальная встреча глав государств Украины и Грузии. В рамках визита Саломе Зурабишвили в Мариинском дворце прошел осмотр строя воинов почетного караула. Во время приветствия сторон солдат уронил праздничную амуницию прямо перед глазами президентов.
В Сети появилось видео данного курьеза. На кадрах Владимир Зеленский улыбается в ответ на случившееся.
Интересно, что сам солдат не расстроился. Он, как будто ничего не было, поднял амуницию и следовал далее - к президентам.
Что известно о визите главы Грузии в Украину:
- Цель визита - взаимодействие стран в контексте дальнейшего углубления отношений с ЕС и НАТО.
- Переговоры запланированы в формате с глазу на глаз.
- Зурабишвили пообщается с премьером Денисом Шмыгалем и спикером Рады Дмитрием Разумковым.
Автор: Ульяна Виноградова