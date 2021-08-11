Не розмовляв пів року і ледве дихав: львівські медики врятували дитині життя "біблійною" операцією

Хлопчик заговорив через пів року / Скріншот

Шестирічний Михайло із Закарпаття отримав численні травми після ДТП і втратив можливість самостійно дихати, а також говорити. Однак львівські медики під керівництвом польського професора Ярослава Шидловського провели унікальну операцію і врятували йому життя.

Як пише ТСН, операція отримала назву "біблійна".

"Як з Адама взяли ребро і створили Єву, так взяли хрящ з ребра хлопчика і через зовнішній розріз на шиї ввели в місце рубця. Простір для дихання істотно збільшився", - розповів завідувач ЛОР відділення лікарні Охматдит Федір Юрочко.

За словами матері хлопчика, минулої зими вона з сином потрапила в ДТП.

"Він навіть не дихав, поки ми чекали "швидку", треба було робити щось. Я робила штучне дихання. Я не вміла це робити, я робила 2 качки, 1 вдих, машинально", - розповіла Вікторія Панющик.

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В результаті аварії у Міші була розірвана легеня, поламані руки і кістки черепа, втрата слуху і параліч обличчя. Він три тижні пробув у реанімації на апараті ШВЛ. Через це у нього на гортані утворився рубець, який стягнув голосові зв'язки.

Перший тиждень після операції дитина була в медикаментозному сні. Через два місяці після цього він добре говорить і повноцінно дихає.

Нагадаємо, раніше медики клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова врятували життя дитині, видаливши кісту селезінки. Операцію вони провели за допомогою робота-хірурга Da Vinci.

Також раніше троє маленьких щасливчиків зі столичного Охматдиту, які провели в лікарні два-три роки вирушили додому. Дітям провели трансплантацію нирок. З лікарні виписали 9-річну Дашу з Білої Церкви, її однолітка Давида з Рівного та 14-річну Настю з Черкаської області. У дітей були вроджені вади розвитку нирок в термінальній стадії. Всі вони жили по два-три роки в Охматдиті, оскільки потребували гемодіалізу.