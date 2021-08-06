Не помітив яму: у Кропивницькому чоловік через погану дорогу позбувся ока та двох зубів

Яма була "прихованою" через проливний дощ / скріншот

Вкрай неприємна історія трапилася в Кропивницькому. Чоловік, потрапивши в яму на дорозі, позбувся ока і пари зубів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, потерпілий Дмитро Гребенюк близько двох тижнів тому, керуючи своїм Chevrolet, близько дев'ятої вечора на вулиці Вокзальній потрапив у яму, яку не побачив на дорозі через сильну зливу.

"Я їхав повільно, кілометрів 20, максимум, 30 на годину. І все-таки в'їхав у дуже глибоку яму", - розповів потерпілий.

Удар був настільки сильним, що в машині спрацювала подушка безпеки, яка і вибила Гребенюку око і два зуби, а також подряпала обличчя. На місце події прибули медики і копи, але, як виявилося, останні не коректно склали протокол.

"Поліція неправильно все це трактувала, тобто не за тією статтею. Там мав бути неналежний стан дорожнього покриття, а вони виписали, що я не переконався в безпеці", - пояснив чоловік.

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Тепер потерпілий збирається оскаржувати протокол поліції.

Нагадаємо, раніше на Луганщині знайшли незвичайний спосіб для розв'язання злободенних проблем з ямами на дорогах. У Сєвєродонецьку вибоїну засипали зліпками щелеп, втомившись чекати "милостей" від дорожників. Ями в асфальті заповнені предметами, які дійсно сильно схожі на зліпки щелеп, які роблять ортодонти.

Також раніше у центрі Дніпра дівчина переходила дорогу і раптово провалилася під землю. Разом з нею пішла і тротуарна плитка. Раніше там прорвало трубу. Внаслідок прориву тротуар і проїжджа частина опинилися під водою. Однак комунальники на той момент ще не обмежили місце прориву.