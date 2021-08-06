Не заметил яму: в Кропивницком мужчина из-за плохой дороги лишился глаза и двух зубов

Яма была "скрытой" из-за проливного дождя / Скриншот

Крайне неприятная история случилась в Кропивницком. Мужчина, угодив в яму на дороге, лишился глаза и пары зубов.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший Дмитрий Гребенюк около двух недель назад, управляя своим Chevrolet, около девяти вечера на улице Вокзальной попал в яму, которую не увидел на дороге из-за сильного ливня.

"Я ехал медленно, километров 20, максимум, 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму", - рассказал потерпевший.

Удар был настолько сильным, что в машине сработала подушка безопасности, которая и выбила Гребенюку глаз и два зуба, а также расцарапала лицо. На место происшествия прибыли медики и копы, но, как оказалось, последние не корректно составили протокол.

"Полиция неправильно все это трактовала, то есть не по той статье. Там должно было быть ненадлежащее состояние дорожного покрытия, а они выписали, что я не убедился в безопасности", - объяснил мужчина.

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Теперь пострадавший собирается оспаривать протокол полиции.

Напомним, ранее на Луганщине нашли необычный способ для решения злободневных проблем с ямами на дорогах. В Северодонецке выбоину засыпали слепками челюстей, устав ждать "милостей" от дорожников. Ямы в асфальте заполнены предметами, которые действительно сильно похожи на слепки челюстей, которые делают ортодонты.

Также ранее в центре Днепра девушка переходила дорогу и внезапно провалилась под землю. Вместе с ней ушла и тротуарная плитка. Ранее там прорвало трубу. Вследствие прорыва тротуар и проезжая часть оказалась под водой. Однако коммунальщики на тот момент еще не ограничили место прорыва.