"Запломбировали": на Луганщине ямы на дороге засыпали слепками челюстей

В Северодонецке ямы на дороге засыпали слепками челюстей / Facebook

На Луганщине нашли необычный способ для решения злободневных проблем с ямами на дорогах. В Северодонецке выбоину засыпали слепками челюстей, устав ждать "милостей" от дорожников.

"Стоматологи или коммунальщики? Кто классно отремонтировал квартальную дорогу слепками зубов?", – такой подписью сопроводили фотографии, размещенные в фейсбук-группе "Регион 13 | Новости Луганской области", которую ведут в Северодонецке.

На снимках можно видеть, что ямы в асфальте заполнены предметами, которые действительно сильно похожи на слепки челюстей, которые делают ортодонты. В комментариях пользователи шутят о том, что дорогу не починили, а "запломбировали". По словам местных жителей, на данном участке стоматологи постоянно пытаются решить проблему с ямами своими силами.

facebook.com / groups/severopolis

facebook.com / groups/severopolis

Несмотря на это, "гипсовый" ремонт в Северодонецке – не уникальный. Так в апреле в Запорожье, в жилом массиве Бабурка яму на дороге также "отремонтировали" слепками челюстей.

Встречаются и другие примеры дорожного креатива. На Киевщине люди высадили деревья вишни в дорожных ямах. Теперь водители могут издалека заметить проблемный участок и объехать выбоины без вреда для автомобилей, пока другие бездействуют.

Ранее оригинальный "ремонт" провели в Соломенском районе столицы. Люди застелили ямы на дороге старыми коврами.