Ушла под землю: в Днепре на пешеходном переходе провалилась девушка

Девушка решила перепрыгнуть лужу/ Скриншот

В центре Днепра девушка переходила дорогу и внезапно провалилась под землю. Вместе с ней ушла и тротуарная плитка.

Инцидент произошел около 14:20 в районе Екатеринославского бульвара. Ранее там прорвало трубу. Вследствие прорыва тротуар и проезжая часть оказалась под водой. Однако коммунальщики на тот момент еще не ограничили место прорыва.

Девушка пыталась перепрыгнуть лужу, но ей это не удалось. Она оказалась по шею в воде.

Девушку вытащили сотрудники КП. Также они "выловили" ее мобильный телефон iPhone 11.

После откачивания воды было обнаружено, что подтопление размыло почву под проезжей частью. В связи с этим, проезд по проспекту Яворницкого в сторону памятника Славы ограничен.

Напомним, ранее в Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод и рухнул на автомобиль. Осыпался защитный слой бетона и части перильного ограждения Берестейского моста.

В дальнейшем планировалась масштабная реконструкция: замена пролетного строения и ликвидация колонн, установленных на проезжей части проспекта. Такой шаг поможет ликвидировать сужение, из-за которого на проспекте Победы часто случается пробка.