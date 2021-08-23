Під Києвом в результаті стрілянини на вулиці є поранені, спливла несподівана версія розбірок

У Василькові розбірки закінчилися стріляниною / Facebook / pol . kyivregion

У Василькові Київської області чоловіки влаштували перестрілку біля пересувного цирку, є постраждалі.

Як повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook, сварка між чоловіками сталася в неділю, 22 серпня, близько 19:30 через нестачу посадочних місць під час представлення пересувного цирку.

"В результаті конфлікту один з чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль Наган і почав стріляти в іншого, який, у свою чергу, взяв з машини пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь і поранив опонента в стегно", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

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/ Facebook/pol.kyivregion

У свою чергу екс-нардеп Ігор Мосійчук стверджує, що в перестрілці брав участь радник Васильківського міського голови Артак Алоян.

Він повідомив, що Алоян влаштував розбірки з вогнепальною зброєю з ромами, які привезли в місто пересувний цирк.

/ Facebook/pol.kyivregion

"За нашою інформацією причиною зіткнення стали вимоги Артака до ромів сплатити йому за роботу цирку в місті. Цирк відмовився платити данину", - додав Мосійчук у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Львова сталася стрілянина. Невідомий чоловік кілька вистрілив прямо в кафе, а потім зник. Згодом його затримали копи.