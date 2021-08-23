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Под Киевом в результате стрельбы на улице есть раненые, всплыла неожиданная версия разборок

23 августа 2021, 08:02
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Стрельба велась из пистолетов Наган и ПМР, рассказали в полиции.

В Василькове разборки закончились стрельбой / Facebook/pol.kyivregion

В Василькове Киевской области мужчины устроили перестрелку возле передвижного цирка, есть пострадавшие.

Как сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, ссора между мужчинами произошла в воскресенье, 22 августа, около 19:30 из-за недостатка посадочных мест во время представления передвижного цирка.

"В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль Наган и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос относительно сообщения обоим фигурантам о подозрении.

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/ Facebook/pol.kyivregion

В свою очередь экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что в перестрелке участвовал советник Васильковского городского головы Артак Алоян.

Он сообщил, что Алоян устроил разборки с огнестрельным оружием с ромами, которые привезли в город передвижной цирк.

/ Facebook/pol.kyivregion

"По нашей информации причиной столкновения стали требования Артака к цыганам уплатить ему за работу цирка в городе. Цирк отказался платить дань", - добавил Мосийчук в своем Telegram-канале.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Львова произошла стрельба. Неизвестный мужчина несколько выстрелил прямо в кафе, а затем скрылся. Впоследствии его задержали копы.

viber
новости Киева Васильков Киевская область
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