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Во львовском кафе произошла стрельба

19 августа 2021, 16:00
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Злоумышленника, которым оказался 39-летний местный житель, уже задержали.

Мужчину задержали и изъяли оружие / НПУ

В центре Львова в среду, 18 августа, произошла стрельба. Неизвестный мужчина несколько выстрелил прямо в кафе, а затем скрылся. По состоянию на 19 августа его уже задержали копы.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Facebook, правоохранители получили звонок от директора одного из заведений общественного питания, расположенного в центре Львова. Заявитель сообщил, что один из посетителей заведения совершил несколько выстрелов из неизвестного оружия и убежал. К счастью, пострадавших нет.

"Вскоре на перекрестке улиц Валовой-Галицкой патрульные полицейские обнаружили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет и патроны к нему", - рассказали в полиции.

Копы установили личность и задержали 39-летнего житель Львова. А также изъяли у него оружие и боеприпасы.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За такую выходку мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.

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