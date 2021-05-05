Порошенко з'їздив на Кіпр заради Дня народження цивільного чоловіка Лободи - ЗМІ

Колишній президент Петро Порошенко, як стверджують журналісти, взяв участь у великому святі на Кіпрі - в одному з елітних місцевих готелів.
4 травня на Кіпрі в рамках вечірки з нагоди дня народження комерсанта Артура Гранца зібралося відразу кілька представників українського політикуму. Про це повідомляє портал Страна.
Журналісти стверджують, що нині Гранц є співвласником журналу Forbes Україна.
Вечірка Гранца пройшла в кіпрському готелі Anassa Hotel (Найдешевший номер в Травневі свята коштував від 500 євро за ніч). Територія готелю закрита з усіх боків. Під'їхати на автомобілі можна тільки за попереднім бронюванням готельного номера. Розташований готель в мальовничій бухті біля півострова Акамас і збудована в стилі традиційної кіпрської села.
Святкування проходило в концерт-холі готелю під відкритим небом, спокій гостей оберігали десяток охоронців, які приїхали разом з гостями.
Повідомляється, що в числі гостей були помічені Петро Порошенко та інші відомі політичні діячі. На вечірці була і українська поп-співачка Світлана Лобода. Як стверджують журналісти, посилаючись на оточення Гранца, вона є його цивільною дружиною.
За даними журналістів, в ці дні на Кіпрі був і давній соратник Петра Порошенка Ігор Кононенко. Він зустрічався з експрезидентом в іншому готелі Кіпру.
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Петро Порошенко - про що раніше повідомлялося:
- Колишній президент, народний депутат від європейської солідарності Петро Порошенко вирушив 3 травня відпочивати на Кіпр. Як повідомляли ЗМІ, нібито Порошенко збирався "вирішувати фінансові справи".
- Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Порошенко проводить свою новорічну відпустку на Галапагоських островах (Еквадор).
- Напередодні Нового року ексдепутат Кременчуцької міськради Дмитро Кавунник опублікував фото з літака, який прямував до Еквадору. У салоні лайнера він зустрів Порошенка.