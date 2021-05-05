Порошенко з'їздив на Кіпр заради Дня народження цивільного чоловіка Лободи - ЗМІ

Петро Порошенко / УНІАН

4 травня на Кіпрі в рамках вечірки з нагоди дня народження комерсанта Артура Гранца зібралося відразу кілька представників українського політикуму. Про це повідомляє портал Страна.

Журналісти стверджують, що нині Гранц є співвласником журналу Forbes Україна.

Вечірка Гранца пройшла в кіпрському готелі Anassa Hotel (Найдешевший номер в Травневі свята коштував від 500 євро за ніч). Територія готелю закрита з усіх боків. Під'їхати на автомобілі можна тільки за попереднім бронюванням готельного номера. Розташований готель в мальовничій бухті біля півострова Акамас і збудована в стилі традиційної кіпрської села.

Святкування проходило в концерт-холі готелю під відкритим небом, спокій гостей оберігали десяток охоронців, які приїхали разом з гостями.

Повідомляється, що в числі гостей були помічені Петро Порошенко та інші відомі політичні діячі. На вечірці була і українська поп-співачка Світлана Лобода. Як стверджують журналісти, посилаючись на оточення Гранца, вона є його цивільною дружиною.

За даними журналістів, в ці дні на Кіпрі був і давній соратник Петра Порошенка Ігор Кононенко. Він зустрічався з експрезидентом в іншому готелі Кіпру.

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