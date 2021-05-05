Порошенко съездил на Кипр ради Дня рождения гражданского мужа Лободы - СМИ

Петр Порошенко / УНИАН

4 мая на Кипре в рамках вечеринки по случаю дня рождения коммерсанта Артура Гранца собралось сразу несколько представителей украинского политикума. Об этом сообщает портал Страна.

Журналисты утверждают, что ныне Гранц является совладельцем журнала Forbes Украина.

Вечеринка Гранца прошла в кипрском отеле Anassa Hotel (самый дешевый номер в майские праздники стоил от 500 евро за ночь). Территория отеля закрыта со всех сторон. Подъехать на автомобиле можно только по предварительному бронированию гостиничного номера. Расположена гостиница в живописной бухте у полуострова Акамас и выстроена в стиле традиционной кипрской деревушки.

Празднование проходило в концерт-холле отеля под открытым небом, спокойствие гостей оберегали десяток охранников, которые приехали вместе с гостями.

Сообщается, что в числе гостей были замечены Петр Порошенко и другие известные политические деятели. На вечеринке была и украинская поп-певица Светлана Лобода. Как утверждают журналисты, ссылаясь на окружение Гранца, она является его гражданской женой.

По данным журналистов, в эти дни на Кипре был и давний соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко. Он встречался с экс-президентом в другом отеле Кипра.

Читайте такжеВ Сети рассказали, куда Порошенко махнул на отдых на майские праздники

Петр Порошенко - о чем ранее сообщалось: