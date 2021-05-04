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У Порошенко оправдались за элитные покупки через офшоры на десятки миллионов

4 мая 2021, 16:22
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Ежегодно офшорные компании якобы обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов.

Петр Порошенко
Порошенко якобы контролировал офшоры, через которые покупал шедевры / eurosolidarity.org

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал материал в котором говориться, что бывший президент Украины Петр Порошенко якобы контролировал шесть офшорных компаний, через которые покупал дорогую мебель и произведения искусства.

Как отмечают в материале OCCRP, стоимость операций, проведенных оффшорными компаниями – десятки миллионов долларов.

По их данным, в 2009-2012 году Петр и Марина Порошенко через Vernon Holdings (Британские Виргинские острова) купили итальянскую мебель стоимостью более $100 000. В Центре заявили, что имеют доказательства контроля Порошенко над шестью офшорными компаниями.

Еще 11 офшорных компаний они связывают с политиком. Ежегодно офшорные компании якобы обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов.

К апрелю 2013 года Порошенко якобы купил произведений искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов.

Среди них была скульптура авторства Сальвадора Дали и картина Ильи Репина Казаки на Черном море.

Одна из этих компаний передала Порошенко право собственности на картину Репина в помещении Почетного консульства Сейшельских островов. Консулом тогда был бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский.

"Связь компаний с Порошенко журналисты установили с помощью банковских записей, корреспонденции и счетов-фактур. В трех из них Порошенко якобы принимал исполнительные решения", - отмечают в OCCRP.

Официальным бенефициаром большинства компаний указан Сергей Зайцев. Человек с таким же именем является заместителем гендиректора корпорации Roshen и одноклассником Порошенко. Счета компаний обслуживал крупный австрийский банк Raiffeisen.

"Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями", – заявили в OCCRP.

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Пресс-служба партии Европейская солидарность заявила, что Петр Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров, владение которыми ему приписывают авторы расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

У Петра Порошенко заявляет, что скульптуры и картины, упомянутые в материале, были приобретены на средства, с которых уплачены налоги; они легально ввезены в Украину со всеми таможенными платежами, и Порошенко указывает их в декларациях.

"В прошлом году Порошенко публично представил и сами произведения искусства, и всю документальную базу, подтверждающую законность их происхождения. Юристы Порошенко с документами в руках готовы дать массмедиа убедительные ответы на все вопросы, затронутые в фейк-расследовании OCCRP", – отметили в ЕС передает Украинская правда.

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Петр Порошенко - о чем ранее сообщал Главред:

  • Бывший президент, народный депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко отправился 3 мая отдыхать на Кипр. Как сообщали СМИ, якобы Порошенко собирался "решать финансовые дела".
  • Ранее в Сети появилась информация о том, что Порошенко проводит свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).
  • В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.

Петр Порошенко офшоры
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