Посеред Києва помітили величезне звалище

Звалище посеред Києва / Tekegram

Киянин обурюються через величезне звалище, яке утворилося в одному зі спальних районів. Там стоїть ціла купа старих автомобільних покришок.

Відповідні фото опубліковано в Телеграм-каналі "Київ Оперативний". Судячи з підпису, кадри були відображені на вулиці Каховській в Дніпровському районі.

"Ого, а це звалище за нормами екології може розміщуватися біля житлових будинків?",- зазначено в повідомленні.

Також на одному з фото видно, як вантажівка привезла на звалище чергову партію покришок і вивантажила їх там.

Нагадаємо, одеситка, яка живе на проспекті Добровольського, перетворила власну квартиру на звалище. У цьому смороді, антисанітарії і смітті жила жінка, її 9-річний син Давид і собака. Співробітникам Служби у справах дітей вдалося переконати жінку передати хлопчика батькові. Тепер чоловік буде через суд домагатиметься позбавлення матері батьківських прав.