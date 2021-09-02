УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Посреди Киева заметили огромную свалку

2 сентября 2021, 13:29
Прослушать новость
Остановить

Автопокрышки складывают за забором на улице Каховской.

Свалка посреди Киева / Tekegram

Киевляне негодуют из-за огромной свалки, которая образовалась в одном из спальных районов. Там стоит целая куча старых автомобильных покрышек.

Соответствующие фото опубликовано в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Судя по подписи, кадры были запечатлены на улице Каховской в Днепровском районе.

"Ого, а эта свалка по нормам экологии может размещаться возле жилых домов?", - указано в сообщении.

Также на одном из фото видно, как грузовик привез на свалку очередную партию покрышек и сгрузил их там.

Напомним, одесситка, которая живет на проспекте Добровольского, превратила собственную квартиру в свалку. В этой вони, антисанитарии и мусоре жила женщина, ее 9-летний сын Давид и собака. Сотрудникам службы по делам детей удалось убедить женщину передать мальчика отцу. Теперь мужчина будет через суд будет добиваться лишения матери родительских прав.

viber
новости Киева мусорная свалка
Сейчас вы просматриваете новость «Посреди Киева заметили огромную свалку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Место Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зіркамиМесто Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зірками Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красотыЛунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красоты Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный романЛюбовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман ВСУ нанесут контрудар: у Зеленского назвали условие наступления на ДонбассеВСУ нанесут контрудар: у Зеленского назвали условие наступления на Донбассе В истории Украины не было и не будет такого события, как ИловайскВ истории Украины не было и не будет такого события, как Иловайск

Последние новости

13:29

Посреди Киева заметили огромную свалку

13:29

Украинцам разрешат жениться онлайн: как будет работать новшество

13:17

Пришлось отгонять огнем: футбольный матч в Боливии прервали из-за атаковавшего игроков роя пчел Видео

12:48

"Замертво упал, потом - кома": в Днепре 15-летнего школьника свалил инсульт

12:31

Девушка Андрея Богдана в супер-мини произвела фурор и засветила загорелые прелести

Реклама
12:27

На украинских прилавках появились сверхопасные детские игрушки Видео

12:12

"Они дружат против России": в Кремле закатили истерику из-за встречи Зеленского с Байденом Видео

12:05

Первые заморозки внезапно нагрянут в Украину: прогноз синоптика

12:00

Ошеломительный успех: что сулит Близнецам гороскоп на сентябрь-2021 Видео

11:56

Экстремальная магнитная буря в сентябре: кто сильнее всех пострадает от удара в 6 баллов Видео

11:53

Дети получают ожоги рта и пищевода: в TikTok набирает популярности новый опасный челлендж

11:49

Paramount и Sony изменили график выхода фильмов на 2021-2022 годы

11:30

"Люди не знают о тревожных симптомах": инфекционист рассказала о последствиях вакцинации

11:29

В центре Киева возле Арсенальной рядом с новым фонтаном под землю провалился грузовик

11:21

Настя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном наряде

11:20

Прорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и Байдена мнение

11:17

"Это наше внутреннее дело": на Херсонщине родители учеников отлупили замдиректора лицея Видео

10:52

Зеленский прибыл в Калифорнию: президент встретится с Куком, Маском и Безосом Видео

10:33

Маскарад 2 сезон - дата выхода шоу, участники и мистические герои

10:21

В Киеве водитель автобуса волоком протащил пенсионерку по асфальту

Реклама
10:08

Спрыгнул на велосипеде с крыши: в Киеве школьник оригинально отметил 1 сентября и попал на видео Видео

09:43

Как уснуть за две минуты: врач рассказал о военном методе Видео

09:31

Резников оценил шансы силового возвращения аннексированного Крыма

09:15

Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные перемены, личное счастье и разочарование Видео

09:04

COVID-19 опасен бесплодием: врач-репродуктолог из Днепра сделала сенсационное заявление Видео

08:47

Лунный посевной календарь на сентябрь 2021: благоприятные дни для садово-огородных работ

08:26

Резкий рост: в Украине за сутки выявили почти 2,5 тыс. новых больных COVID-19 Видео

08:09

Шквальный ветер и дожди: какие регионы Украины сегодня накроет непогода Видео

07:44

Контракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и России мнение

07:22

Зеленский рассказал, о чем "забыл" поговорить с Байденом Видео

06:47

"Мужской разговор": Зеленский раскрыл детали встречи с Байденом Видео

06:34

Полоса везения: гороскоп на сентябрь 2021 обещает Тельцу удачный период Видео

06:20

Почему переименование Украины в Русь-Украину является провальной идеей мнение

06:18

Рианна бесстыже показала сочные ягодицы в белье для взрослых девочек с подвязками

05:30

Добавьте его в свой рацион уже сегодня: назван продукт, который помогает стройнеть

05:28

Тука предрек обострение на Донбассе и назвал причину

05:27

Значение имени Максим: характер, судьба, совместимость

04:48

Что именно придает кофе его особые свойства - ответ ученых

04:26

Какой сегодня праздник: День нотариата в Украине – поздравления и открытки

03:33

Справится даже ребенок: невероятно вкусный десерт Кит Кат из трех ингредиентов Видео

Реклама
02:32

Братья или соседи: Ницой ответила, кто для украинцев белорусы

02:04

Звезда Танців з зірками произвела фурор в в откровенном наряде

02:02

Располневшую Ани Лорак поймали на использовании фотошопа

02:00

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021 Видео

01:27

Какие лечебные свойства есть у грецких орехах - ответ медиков

00:52

Кулеба подвел итоги встречи Зеленского и Байдена Видео

00:51

Приметы на 2 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:20

Гороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

00:07

Зеленский покинул Белый дом не дав комментарий для прессы Видео

01 сентября, среда
23:49

США выделят Украине еще 463 млн долларов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять