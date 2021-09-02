Посреди Киева заметили огромную свалку

Свалка посреди Киева / Tekegram

Киевляне негодуют из-за огромной свалки, которая образовалась в одном из спальных районов. Там стоит целая куча старых автомобильных покрышек.

Соответствующие фото опубликовано в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Судя по подписи, кадры были запечатлены на улице Каховской в Днепровском районе.

"Ого, а эта свалка по нормам экологии может размещаться возле жилых домов?", - указано в сообщении.

Также на одном из фото видно, как грузовик привез на свалку очередную партию покрышек и сгрузил их там.

Напомним, одесситка, которая живет на проспекте Добровольского, превратила собственную квартиру в свалку. В этой вони, антисанитарии и мусоре жила женщина, ее 9-летний сын Давид и собака. Сотрудникам службы по делам детей удалось убедить женщину передать мальчика отцу. Теперь мужчина будет через суд будет добиваться лишения матери родительских прав.