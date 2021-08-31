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Вонь, антисанитария, мусор: одесситка превратила квартиру в свалку и жила там с 9-летним сыном и псом

31 августа 2021, 11:14
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Двое старших детей сбежали от горе-матери и теперь живут с отцом, а маленького Давида удалось забрать только сейчас. Женщину хотят лишить родительских прав.

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У одесситки есть собака, но на улицу гулять она пса не водит / usionline.com

В Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила собственную квартиру в свалку. В этой вони, антисанитарии и мусоре жила женщина, ее 9-летний сын Давид и собака. Ретривера хозяйка не водит гулять, поэтому животное ходит в туалет прямо в квартире.

Квартира принадлежит мужу одесситки по имени Ольга. У пары – трое детей, старшим — 14 и 11 лет, они ушли жить к отцу, а вот Давида удалось забрать только сейчас, сообщает местное издание usionline.com.

Сообщается, что в квартире сложно находится даже в течение пяти минут из-за зловония. На полу, мебели, посуде – грязь и мусор. Ольга проблемы не видит и считает, что в квартире нужно лишь сделать ремонт.

По словам Виктора, он платил женщине алименты, но тратила она их не на детей.

"Я служил на Востоке Украины, давал ей (жене, — ред.) алименты, еще когда все трое детей жили у нее. Она говорила, что Ева (старшая дочь, — ред.) хочет музыкальный центр, я дал деньги. А потом приезжаю — а ничего нет. Она все деньги тратит на еду, причем в основном кормит себя и собаку", —поделился мужчина.

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Соседи же говорят, что она держала мальчика не только в антисанитарных условиях, но еще и поднимала на него руку.

"Я живу на 3-м этаже, мне все слышно, она часто и руку на мальчика поднимает, и кричит матом, и то, до какого она состояния квартиру довела. Это ужасно", — рассказала изданию одна из жительниц дома.

Сотрудникам службы по делам детей удалось убедить женщину передать мальчика отцу. Теперь Виктор будет через суд будет добиваться лишения Ольги родительских прав.

  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com
  • Зловонная квартира в Одессе
    Зловонная квартира в Одессе usionline.com

Как сообщал Главред, в Одессе женщина закрыла в квартире 3-летнего ребенка и ушла на несколько дней, а соседи заподозрили неладное и вызвали полицию, поскольку у них начала капать вода с потолка.

В Тернополе полиция совместно с работниками социальных служб изъяли из семьи 11-летнего ребенка с глухотой. Мальчик жил в таких жутких условиях, что обрадовался, когда его повезли в реабилитационный центр.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в многоквартирном двухэтажном жилом доме в одной из квартир обнаружили 15-летнюю девочку Богдану, которая имеет инвалидность из-за болезни Дауна, не разговаривает, не ходит и весит девять килограмм.

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