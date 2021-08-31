Вонь, антисанитария, мусор: одесситка превратила квартиру в свалку и жила там с 9-летним сыном и псом

У одесситки есть собака, но на улицу гулять она пса не водит / usionline.com

В Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила собственную квартиру в свалку. В этой вони, антисанитарии и мусоре жила женщина, ее 9-летний сын Давид и собака. Ретривера хозяйка не водит гулять, поэтому животное ходит в туалет прямо в квартире.

Квартира принадлежит мужу одесситки по имени Ольга. У пары – трое детей, старшим — 14 и 11 лет, они ушли жить к отцу, а вот Давида удалось забрать только сейчас, сообщает местное издание usionline.com.

Сообщается, что в квартире сложно находится даже в течение пяти минут из-за зловония. На полу, мебели, посуде – грязь и мусор. Ольга проблемы не видит и считает, что в квартире нужно лишь сделать ремонт.

По словам Виктора, он платил женщине алименты, но тратила она их не на детей.

"Я служил на Востоке Украины, давал ей (жене, — ред.) алименты, еще когда все трое детей жили у нее. Она говорила, что Ева (старшая дочь, — ред.) хочет музыкальный центр, я дал деньги. А потом приезжаю — а ничего нет. Она все деньги тратит на еду, причем в основном кормит себя и собаку", —поделился мужчина.

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Соседи же говорят, что она держала мальчика не только в антисанитарных условиях, но еще и поднимала на него руку.

"Я живу на 3-м этаже, мне все слышно, она часто и руку на мальчика поднимает, и кричит матом, и то, до какого она состояния квартиру довела. Это ужасно", — рассказала изданию одна из жительниц дома.

Сотрудникам службы по делам детей удалось убедить женщину передать мальчика отцу. Теперь Виктор будет через суд будет добиваться лишения Ольги родительских прав.

Как сообщал Главред, в Одессе женщина закрыла в квартире 3-летнего ребенка и ушла на несколько дней, а соседи заподозрили неладное и вызвали полицию, поскольку у них начала капать вода с потолка.

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