В 15 лет весит 9 кг: на Днепропетровщине нашли девочку, которая не ходит и не говорит

На Днепропетровщине обнаружена девочка-подросток, которая весила девять килограммов / УНИАН

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в многоквартирном двухэтажном жилом доме в одной из квартир обнаружили 15-летнюю девочку Богдану, которая имеет инвалидность из-за болезни Дауна, не разговаривает, не ходит и весит девять килограмм.

Девочка жила вместе с матерью Ириной и старшей сестрой в полной антисанитарии и недоедала не менее пяти лет, сообщает Сегодня со ссылкой на сведения правоохранителей и медиков.

Прокурор криворожской прокуратуры №1 Татьяна Кондратенко отметила, что ребенок жил в нечеловеческих условиях, не получал надлежащего ухода и не умеет даже стоять и сидеть.

Ребенка госпитализировали в больницу №8 Кривого Рога. Заместитель гендиректора медучреждения Ярослав Войтенко рассказал, что Богдана поступила в больницу в состоянии средней тяжести. Собеседник добавил, что сейчас жизни девочки ничего не грозит.

Журналисты узнали, что мать с Богданой и старшей дочерью переехала в Кривой Рог пять лет назад из Запорожья. По словам соседей, Ирина – неконтактный человек.

Семья жила на пособие от города и выплаты по инвалидности – это около 2,5 тысячи грн в месяц.

"…Соцслужбы о семье узнали летом прошлого года. Тогда Ирина подписала декларацию с семейным врачом, и медик пришла навестить девочку с инвалидностью. Врачи убеждали мать отдать ребенка в реабилитационный центр, но та наотрез отказывалась", – отмечается в материале.