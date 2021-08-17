"Пил только сладкую воду": в Тернополе отец заморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой

Ребенок жил в жутких условиях / Нацполиция

В Тернополе полиция совместно с работниками социальных служб изъяли из семьи 11-летнего ребенка с глухотой.

Как рассказали в пресс-службе полиции Тернопольской области, мальчик жил в таких жутких условиях, что обрадовался, когда его повезли в реабилитационный центр.

"Голодного мальчика, который жил в жутких условиях антисанитарии обнаружили во время рейда на улице 15 Апреля. В квартире было очень грязно, везде валялся мусор", - говорится в сообщении.

Отец мальчика находился дома, но с явными признаками алкогольного опьянения. Мама умерла несколько лет назад, и мужчина самостоятельно воспитывал сына.

"У ребенка нарушения слуха, он плохо слышит и говорит. Он рассказал полиции, что в квартире часто происходят вечеринки, приходят чужие люди, которые шумят, употребляют алкоголь и курят. 11-летний ребенок признался, что уже двое суток ничего не ел, а пил только остатки сладкой воды", - отметили правоохранители.

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Как сообщили полицейские, они приняли решение изъять ребенка из семьи, и мальчик эту новость принял радостно.

"С учетом на выясненные обстоятельства, полицейские не смогли далее оставить ребенка по адресу проживания. Они, вместе с работниками социальных служб, оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи. Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрал вещи и вместе с патрульными поехал в Тернопольский центр социальной реабилитации детей", - сказано в сообщении.

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