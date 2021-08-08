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Оставила одну в квартире и ушла на 6-дневную вечеринку: мать уморила голодом 1,5-летнего ребенка

8 августа 2021, 18:38
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Теперь горе-матери предстоит отбыть девять лет в тюрьме.

Верфи Куди уморила голодом свою дочь и довела ее до смерти / ВВС

18-летняя британка Верфи Куди бросила свою 1,5-летнюю дочь одну в квартире и ушла на 6-дневную вечеринку по случаю своего дня рождения. Малыш скончался от голода.

Как сообщает ВВС, жутка трагедия произошла в 2019 году. На тот момент Верфи Куди должно было исполниться 18 лет, а ее дочери был 1 год и 8 месяцев. По случаю своего совершеннолетия мать оставила ребенка одного в квартире и шесть дней провела в Лондоне со своим парнем, развлекаясь при этом, как "беззаботный подросток".

Когда горе-мать вернулась домой, увидела на полу бездыханное тело бедной малышки. Она лично вызвала скорую, однако прибывшие на место медики, всего лишь констатировали смерть ребенка, причиной которой стали голод, грипп, обезвоживание и сыпь от подгузников.

Сначала девушка врала правоохранителям и утверждала, что всегда была с ребенком. Но видео с камер наблюдения показали, чем именно занималась бессердечная мать.

Расследование дела длилось два года и завершилось только сейчас. За жестокую смерть родной дочери, местный суд приговорил британку лишь к 9 годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве Владиславу Трохимчук, которая заморила голодом своего маленького сына, приговорили к 12 годам лишения свободы. Подсудимую признали виновной в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Она находится в СИЗО с декабря 2016 года - почти пять лет, которые должны засчитать за 10. Таким образом, Владислава может выйти из тюрьмы в 2023 году.

Британия младенец
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