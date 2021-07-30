"Разучился глотать": появились новые детали о "духовном лечение" уморенного голодом подростка

Трапеза мальчика длилась в течение 4-5 часов / Соцсети

В Одессе родной отец заморил голодом своего сына. Об этом вопиющем случае стало известно в начале июля текущего года. Парень попал в больницу с весом до 30 кг при росте 180 см. Кроме этого, его тело было покрыто гематомами, которые родитель объяснял "духовными" методами лечения 16-летнего сына. В частности, мужчина утверждал, что ребенок практически не говорит. И в течение десяти лет его пытаются вылечить "святым" маслом и церковными обрядами, поскольку врачи оказались бессильными. Более того, отец рассказал, что некий священник посоветовал не давать ребенку мясо, а кормить исключительно пищей растительного происхождения.

Медики сообщали, что подросток находится в тяжелом состоянии. Теперь все подробности о лечении мальчика его бабушка рассказала в ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина".

Таким образом, стало известно, что парня зовут Андрей. Он живет с родителями, дедушкой и бабушкой. Последняя во всем случившимся винит зятя.

Она утверждает, что семейная жизнь ее дочери началось хорошо. Но, когда на свет появился внук, у него резко начались проблемы со здоровьем. Он перестал разговаривать.

Позже выяснилось, что здоровье мальчика ухудшилось из-за прививки. В 10 лет Андрей пошел в спецшколу и сидел на строгой диете, которую отцу якобы посоветовал монах. Мальчик не употреблял мясо и молочку, пытаясь выздороветь.

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Тем временем, бабушка тайно подкармливала внука. Но недавно его отец уволился с работы и посвятил все свое время сыну. Вскоре мама Андрея попала в психдиспансер.

Отец уморенного голодом подростка показал полную морозилку замороженных фруктов, овощей и рыбы и рассказал, чем кормит сына.

"На завтрак сын ест банан или киви, тыквенную кашу. На обед - суп или борщ. Ужинает жареным картофелем и рыбой. Худеть начал три месяца назад. Его вес был 46 килограммов в июне, позже потерял еще 16 килограммов. Я не обратился к врачам, потому что был убежден, что смогу его накормить. Сын разучился глотать. Прием пищи длился 4-5 часов", - сказал одессит.

Вместе с этим мужчина утверждает, что у сына нет физических недостатков, а все трудности в здоровье называет проблемами духовного характера.

"Мне отец Иона в монастыре сказал, что сыну надо поститься и не обращаться к врачам, ведь это проблема не физическая, а духовная", - убежден он.

Между тем, в монастыре свою вину отрицают и говорят. Что всегда советовали обращаться в случае проблемы к врачам, а длительный пост называют практикой, которая рекомендована только монашеству.

"Я убежден, если отец Иона знал о тяжелом состоянии мальчика, то никогда бы не благословил избегать врачей. Мы верим в силу святой воды и масла, но каждый православный христианин должен думать и быть адекватным, и относиться к этому с умом, и, если заболеем, должны обращаться к врачам. Отец должен был обратиться к врачу, а то что он делает не имеет ничего общего с церковью", - рассказал клирик Одесской епархии УПЦ МП Никита Комов.

В свою очередь, диетолог Борис Скачко проблему со здоровьем мальчика видит именно в неправильном питании.

"Если бы в 10-летнем возрасте ребенку не ограничили питание, то, вероятно, гормоны во время полового созревания сотворили бы чудо, и Андрей заговорил и догнал в развитии своих сверстников", - говорит эксперт.

В отделении анестезиологической интенсивной терапии областной детской клинической больницы города Одессы сообщают, что на данный момент состояние ребенка стабильное и он уже начал есть. Поэтому вскоре его планируют перевести в педиатрическое отделение.

Однако полиция уже открыла досудебное расследование по статье 166 Уголовного кодекса Украины о злостном невыполнении обязанностей по опеке над ребенком.

Напомним, в Киеве Владиславу Трохимчук, которая заморила голодом своего маленького сына, приговорили к 12 годам лишения свободы. Подсудимую признали виновной в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Она находится в СИЗО с декабря 2016 года — почти пять лет, которые должны засчитать за 10. Таким образом, Владислава может выйти из тюрьмы в 2023 году.