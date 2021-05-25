Хотела продать дитя за водку и морила голодом: в Одессе горе-матери вернут двух девочек

В Одессе горе-матери вернут двух девочек / УНИАН

В Одессе жители дома, где живет горе-мать, у которой ранее изъяли детей, обеспокоены решением апелляционного суда. Уже на протяжении месяца двух девочек должны вернуть матери, которая готова была продать свое чадо за бутылку водки.

Соседей женщины решение апелляционного суда смутило. По их словам, женщина постоянно выпивала и спала на лестничной площадке, дети (девочки 10 и 1 года) были неухоженными и голодными. Мать их систематически била и оставляла одних, пишут в телеграмм-канале Х* Одесса.

"Однажды мы видели, как младшую девочку держали вниз головой в окно -"в воспитательных целях". Вызвали полицию, это все зафиксировано. В квартире полная антисанитария. Мать девочек постоянно говорит, что подожжет наш дом и мы все сгорим", — говорят соседи.

Сама женщина утверждает, что она хорошая мать, все вокруг сговорились, а ее детей хотят продать.

Как сообщает Greenpost.ua, в прошлом году в Одессе соседи забили тревогу из-за женщины, которая постоянно спала на лестничной площадке, а ее дети ходили неодетыми и голодными и просили у соседей есть.

10-летняя Катя и 1-летняя Николь постоянно были закрыты в квартире, а однажды дети несколько часов просидели на пляже, так как мать их там просто забыла.

Читайте такжеВ скорую заносили на руках: в Ивано-Франковске возле садика нашли пьяных детей без сознанияСоседи вызвали службу защиты детей, когда мать начала предлагать продать своего ребенка за бутылку водки. Детей из семьи изъяли, а суд первой инстанции принял решение забрать их у матери.

Женщина с таким решением не согласилась и подала апелляцию и выиграла суд.

По мнению соседей, ей нельзя отдавать детей, потому что ничего не изменилось, и она и дальше валяется пьяная на лестничной площадке. Женщина с сожителем угрожают соседям расправой.

В свою очередь в соцслужбе собираются подавать кассацию на решение апелляционной инстанции.

Напомним, ранее трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.