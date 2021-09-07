"Наснилося, що повинна вбити": дівчина з арбалетом пояснила стрілянину в школі

Затримана дівчина, яка поранила вчителів у школі/ t.me/adm_trueha_poltava

19-річна дівчина Таїсія, яка прийшла до полтавської школи №11 з арбалетом і поранила двох вчителів, розповіла про мотиви злочину.

За її словами, нібито вона побачила сон, що їй необхідно когось вбити. Про це пише місцеве видання Полтавщина з посиланням на відомості з правоохоронних органів.

Зловмисниця розповіла правоохоронцям, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити.

У матеріалі уточнюється, що дівчину направили на огляд, але результатів експертизи ще немає.

Слідство вже повідомило 19-річній дівчині про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частини 2 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Реклама

Що відомо про дівчину з арбалетом з Полтави

Затримана Таїсія - студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога.

В якості зброї для нападу вона обрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

Орієнтовно завтра має відбутися засідання Київського райсуду Полтави, на якому їй мають обрати запобіжний захід.

читайте такожКривава помста у Полтаві: стали відомі деталі атаки дівчини з арбалетом на вчителів

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дівчина під час нападу курила сигарету. Більш того, вона заходила в кожну аудиторію, яка їй траплялася на дорозі, і скрізь стріляла.

"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", - пишуть у соцмережах.