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"Наснилося, що повинна вбити": дівчина з арбалетом пояснила стрілянину в школі

7 вересня 2021, 14:37

19-річну Таїсію направили на огляд, результатів експертизи ще немає.

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Затримана дівчина, яка поранила вчителів у школі/ t.me/adm_trueha_poltava

19-річна дівчина Таїсія, яка прийшла до полтавської школи №11 з арбалетом і поранила двох вчителів, розповіла про мотиви злочину.

За її словами, нібито вона побачила сон, що їй необхідно когось вбити. Про це пише місцеве видання Полтавщина з посиланням на відомості з правоохоронних органів.

Зловмисниця розповіла правоохоронцям, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити.

У матеріалі уточнюється, що дівчину направили на огляд, але результатів експертизи ще немає.

Слідство вже повідомило 19-річній дівчині про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частини 2 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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Що відомо про дівчину з арбалетом з Полтави

Затримана Таїсія - студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога.

В якості зброї для нападу вона обрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

Орієнтовно завтра має відбутися засідання Київського райсуду Полтави, на якому їй мають обрати запобіжний захід.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дівчина під час нападу курила сигарету. Більш того, вона заходила в кожну аудиторію, яка їй траплялася на дорозі, і скрізь стріляла.

"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", - пишуть у соцмережах.

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новини Полтави школы
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