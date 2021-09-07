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"Приснилось, что должна убить": девушка с арбалетом объяснила стрельбу в школе

7 сентября 2021, 14:37
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19-летнюю Таисию направили на освидетельствование, результатов экспертизы еще нет.

Задержанная девушка, ранившая учителей в школе/ t.me/adm_trueha_poltava

19-летняя девушка Таисия, которая пришла в полтавскую школу №11 с арбалетом и ранила двоих учителей, рассказала о мотивах преступления.

По ее словам, якобы она увидела сон, что ей необходимо кого-то убить. Об этом пишет местное издание Полтавщина со ссылкой на сведениях из правоохранительных органов.

Злоумышленница рассказала правоохранителям, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить.

В материале уточняется, что девушку направили на освидетельствование, но результатов экспертизы еще нет.

Следствие уже сообщило 19-летней девушке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Что известно о девушке с арбалетом из Полтавы

Задержанная Таисия — студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

В качестве оружия для нападения она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.

Ориентировочно завтра должно состояться заседание Киевского райсуда Полтавы, на котором ей должны избрать меру пресечения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что девушка во время нападения курила сигарету. Более того, она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и везде стреляла.

"Говорят, она покрасила волосы в зеленый цвет и ходила с порезанными руками. А еще, что она целенаправленно хотела застрелить конкретного учителя", - пишут в соцсетях.

viber
новости Полтавы школы
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